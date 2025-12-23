В США нелегальным мигрантам предлагают $3 тысячи за добровольный выезд

Администрация президента США приняла решение увеличить до $3 тыс. размер вознаграждения для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов.

Об этом заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм в соцсети X.

По ее словам, данная сумма будет положена тем, кто подаст заявку на самодепортацию до конца 2025 года.

Ноэм добавила, что в рождественский сезон американские налогоплательщики «щедро утроили стимул» для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно.

Источник: Gazeta.ru