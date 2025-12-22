Судебный процесс над гражданами Армении продолжился заслушиванием последних слов обвиняемых - ФОТО

22 декабря продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Председательствующий судья З. Агаев заявил, что судебное заседание продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых.

Отмечалось, что в связи с объявлением перерыва на предыдущем заседании обвиняемый Давид Бабаян продолжит свое выступление на нынешнем судебном слушании.

Он привел доводы, противоположные заявлениям стороны обвинения и заявил о невиновности обвиняемых. «Я не считаю себя виновным ни по одной статье», - сказал Д. Бабаян.

В своем выступлении он выразил благодарность защитникам и переводчикам.

Обвиняемый Левон Мнацаканян сообщил, что желает выступить с последним словом на русском языке. Ему была предоставлена возможность выступить на русском языке.

Он сказал: «Карабах (имеется в виду так называемый режим - ред.) обратился к Армении с просьбой выступить гарантом его безопасности и с этого периода все операции на линии соприкосновения проводились в соответствии с планами, подготовленными генеральным штабом Республики Армения (имеется в виду генеральный штаб вооруженных сил - ред.). Здесь, в ходе судебных заседаний, я отмечал, что был призван на военную службу в 1992 году. Учитывая мое офицерское звание, меня назначили заместителем командира батальона. Для назначения на эту должность не требовалось ничего иного. Однако сторона обвинения утверждает, что меня назначили по каким-то иным параметрам».

Л. Мнацаканян также высказал отношение к обвинению о том, что на их стороне в войне воевали наемники: «Насколько мне известно, они не были наемниками. Все они были добровольцами, никто не привлекал их к службе, им не платили деньги».

Л. Мнацаканян также рассказал о показаниях потерпевшего Ильхама Мамедова, который свидетельствовал против него в суде (напомним, что во время судебного заседания, состоявшегося 2 октября, И. Мамедов заявил в своих показаниях, что военнослужащие армянских вооруженных сил избивали его и пытали, и что среди избивших его офицеров особую жестокость проявил офицер по имени Левон. В ответ на вопросы прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, потерпевший, указав на Л. Мнацаканяна, сказал, что именно он совершил жестокость - прим. ред.). Он сказал, что И. Мамедова не пытали.

Л. Мнацаканян также опроверг утверждения стороны обвинения в том, что он участвовал в планировании военного нападения в Шушакенде во время 44-дневной войны 2020 года и сказал, что вообще не принимал участия ни в каких военных операциях в 2020 и 2023 годах: «Да, я действительно находился там (в Шушакенде, в школе, где проходило совещание - ред.). Но я пришел очень поздно, после начала совещания. Я не имел к нему никакого отношения. Меня туда не приглашали. В кабинете этой школы я обсуждал вопросы с руководителями штабов гражданской обороны окрестных сел. Мы говорили об эвакуации оттуда населения. Они (проводившие совещание - ред.) пришли туда и просили выделить комнату для проведения двухчасового заседания. Председатель же предоставил им этот кабинет. То есть, воспользовавшись моим отсутствием, он предоставил кабинет, в котором я работал. Когда я приехал, там уже шло совещание. Я вошел в комнату и сел рядом с Артуром Агабекяном. Это было просто совпадение.

На совещании мне стало ясно, что там к бою были подготовлены три резервных батальона, один танковый батальон и одна артиллерийская дивизия. В результате этой операции дорогу надо было перекрыть. Хотя там велись работы по снабжению, то есть, военные получали необходимые припасы. Ответственным лицом вооруженных сил за подготовку к атаке на Шушу был Самвел Бабаян. Они обсудили все вопросы. Определили дату проведения операции и ушли. Время было назначено на 5 часов следующего дня. После того как организаторы ушли, участники начали выражать недовольство тем, что подготовка не была проведена в полном объеме, что они полностью не готовы. Им не дали время нормально подготовиться к этой операции и поэтому они отказываются участвовать. Я спросил, почему они об этом говорят сейчас, зачем не сказали об этом на совещании? Я не смог получить от них ни одного ответа и не вмешивался в их дела. Я считал, что это их личное дело».

Говоря об Апрельских боях 2016 года, он отметил, что в то время был «командующим армией» (командиром крупнейшего подразделения вооруженных сил Армении - ред.).

Отрицая аргументы стороны обвинения в связи с Апрельскими боями и высказывания потерпевших, обвиняемый сказал, что они не атаковали позиции азербайджанских военнослужащих.

Судебный процесс продолжится 23 декабря.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.