В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.