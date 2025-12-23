 Перед атакой в Сиднее злоумышленники проводили подготовку по стрельбе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Перед атакой в Сиднее злоумышленники проводили подготовку по стрельбе

First News Media08:55 - Сегодня
Перед атакой в Сиднее злоумышленники проводили подготовку по стрельбе

В материалах суда по делу о вооруженном нападении в австралийском Сиднее содержатся видеодоказательства, подтверждающие, что обвиняемый Навид Акрам и его отец подготавливались к стрельбе с применением длинноствольного оружия в сельской местности.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация (ABC), после перенесения Акрама из больницы в следственный изолятор были обнародованы судебные документы, включающие скриншоты видеозаписей, обнаруженных в мобильном телефоне обвиняемого.

Согласно материалам дела, на видеозаписи, Акрам вместе с отцом предположительно находится в сельской местности штата Новый Южный Уэльс, где они ведут стрельбу из ружей в рамках огневой подготовки.

В другом видео, приобщенном к судебным материалам, утверждается, что отец и сын, находясь перед флагом террористической организации ДЕАШ, высказывают свои «политические и религиозные взгляды» и излагают «мотивы» планируемого нападения.

Кроме того, в деле фигурируют записи камер видеонаблюдения от вечера 12 декабря, на которых, как предполагается, обвиняемый и его отец ведут наблюдение за районом Арчер-Парк. В документах отмечается, что полиция рассматривает эти кадры как доказательство разведки и планирования террористического акта.

Я глубоко ощущаю ответственность за это злодеяние

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая на пресс-конференции, заявил, что атака, направленная против представителей еврейской общины, подогрела настроения ненависти и антисемитизма.

«Как премьер-министр, я глубоко ощущаю ответственность за это злодеяние, совершенное в период моего пребывания в должности. Я выражаю сожаление и сочувствие еврейской общине и всей нашей нации», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что правительство будет ежедневно работать над обеспечением безопасности австралийских евреев и не допустит, чтобы «террористы, вдохновленные ДЕАШ», добились своей цели и раскололи общество.

По словам Альбанезе, власти рассматривают возможность ужесточения законодательства, включая признание отягчающим преступлением призывов к насилию или его оправдания в отношении защищенных групп.

Он также заявил о намерении расширить основания для аннулирования виз лицам, подозреваемым в распространении языка ненависти, пропаганде насилия, использовании символов ненависти либо связях с террористическими и запрещенными организациями. Дополнительно рассматриваются поправки в Таможенный закон, предусматривающие запрет на ввоз экстремистских материалов и символики ненависти.

Вооруженное нападение в Австралии

14 декабря в районе пляжа Бонди в Сиднее было совершено вооруженное нападение.

Полиция сообщила, что в результате атаки погибли 15 человек, еще 42 получили ранения. Правоохранительные органы уточнили, что нападавшими были отец и сын.

Один из подозреваемых был ликвидирован, второй ранен и задержан. По данным полиции, нападение было совершено под влиянием идеологии террористической организации ДЕАШ.

Премьер-министр Альбанезе заявил, что целью атаки были австралийцы еврейского происхождения.

Широкий общественный резонанс в австралийских СМИ вызвал поступок сирийца Ахмеда аль-Ахмеда, который, рискуя жизнью, вмешался в происходящее и сумел обезоружить одного из нападавших.

Источник: Anadolu

Поделиться:
321

Актуально

Мнение

Когда слова не работают: Баку больше не верит обещаниям Москвы

Xроника

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Общество

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Политика

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

В мире

Гарри Каспаров заочно арестован в Москве

Захра Пезешкиан: В Иране готовят систему подтверждения возраста для защиты детей в

«Есть красные линии»: В Грузии отвергли восстановление дипотношений с РФ

NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ученые открыли планету в форме лимона

В Узбекистане может появиться первый в регионе Disneyland и специализированный детский телеканал

В России полностью заблокируют YouTube

Во время лодочной прогулки утонул лидер крупнейшей преступной группировки 1990-х Аверин

Последние новости

Азербайджан и Оман отменяют визы для владельцев диппаспортов

Сегодня, 13:12

Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

В Баку загорелся детский сад

Сегодня, 13:05

В Ичеришехере внедрят умные технологии в управлении историческим заповедником

Сегодня, 13:00

В суде оглашено обвинение по делу о гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

Сегодня, 12:57

Гарри Каспаров заочно арестован в Москве

Сегодня, 12:48

Захра Пезешкиан: В Иране готовят систему подтверждения возраста для защиты детей в

Сегодня, 12:43

«Есть красные линии»: В Грузии отвергли восстановление дипотношений с РФ

Сегодня, 12:35

NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве

Сегодня, 12:25

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 12:20

Трагически погиб создатель игры Call of Duty Винс Зампелла - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

МВД обратилось к гражданам по поводу несчастных случаев с пиротехникой - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Исторический полет: Первый человек с инвалидностью, полетевший в космос - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

В Баку мужчина погиб после падения с лестницы

Сегодня, 11:50

Кому положена единовременная помощь в размере 200 манатов? - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:40

Полад Бюльбюльоглу о назначении сына: «Никто не может сказать, что за счет отца…» - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Окончательный отчет о крушении самолета AZAL еще не представлен - Ильхам Амиров

Сегодня, 11:32

Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 11:27

Более 47 тысяч школьников переведены через электронную систему

Сегодня, 11:18

Мозаика как культурный код пространства - ФОТО

Сегодня, 11:12
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00