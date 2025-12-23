Перед атакой в Сиднее злоумышленники проводили подготовку по стрельбе

В материалах суда по делу о вооруженном нападении в австралийском Сиднее содержатся видеодоказательства, подтверждающие, что обвиняемый Навид Акрам и его отец подготавливались к стрельбе с применением длинноствольного оружия в сельской местности.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация (ABC), после перенесения Акрама из больницы в следственный изолятор были обнародованы судебные документы, включающие скриншоты видеозаписей, обнаруженных в мобильном телефоне обвиняемого.

Согласно материалам дела, на видеозаписи, Акрам вместе с отцом предположительно находится в сельской местности штата Новый Южный Уэльс, где они ведут стрельбу из ружей в рамках огневой подготовки.

В другом видео, приобщенном к судебным материалам, утверждается, что отец и сын, находясь перед флагом террористической организации ДЕАШ, высказывают свои «политические и религиозные взгляды» и излагают «мотивы» планируемого нападения.

Кроме того, в деле фигурируют записи камер видеонаблюдения от вечера 12 декабря, на которых, как предполагается, обвиняемый и его отец ведут наблюдение за районом Арчер-Парк. В документах отмечается, что полиция рассматривает эти кадры как доказательство разведки и планирования террористического акта.

Я глубоко ощущаю ответственность за это злодеяние

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая на пресс-конференции, заявил, что атака, направленная против представителей еврейской общины, подогрела настроения ненависти и антисемитизма.

«Как премьер-министр, я глубоко ощущаю ответственность за это злодеяние, совершенное в период моего пребывания в должности. Я выражаю сожаление и сочувствие еврейской общине и всей нашей нации», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что правительство будет ежедневно работать над обеспечением безопасности австралийских евреев и не допустит, чтобы «террористы, вдохновленные ДЕАШ», добились своей цели и раскололи общество.

По словам Альбанезе, власти рассматривают возможность ужесточения законодательства, включая признание отягчающим преступлением призывов к насилию или его оправдания в отношении защищенных групп.

Он также заявил о намерении расширить основания для аннулирования виз лицам, подозреваемым в распространении языка ненависти, пропаганде насилия, использовании символов ненависти либо связях с террористическими и запрещенными организациями. Дополнительно рассматриваются поправки в Таможенный закон, предусматривающие запрет на ввоз экстремистских материалов и символики ненависти.

Вооруженное нападение в Австралии

14 декабря в районе пляжа Бонди в Сиднее было совершено вооруженное нападение.

Полиция сообщила, что в результате атаки погибли 15 человек, еще 42 получили ранения. Правоохранительные органы уточнили, что нападавшими были отец и сын.

Один из подозреваемых был ликвидирован, второй ранен и задержан. По данным полиции, нападение было совершено под влиянием идеологии террористической организации ДЕАШ.

Премьер-министр Альбанезе заявил, что целью атаки были австралийцы еврейского происхождения.

Широкий общественный резонанс в австралийских СМИ вызвал поступок сирийца Ахмеда аль-Ахмеда, который, рискуя жизнью, вмешался в происходящее и сумел обезоружить одного из нападавших.

Источник: Anadolu