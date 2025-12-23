В Азербайджане будет запрещено использование асбеста

Использование асбеста в Азербайджане будет запрещено.

В связи с этим предложены изменения в закон «О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота)».

В проекте изменений, включённом в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 26 декабря, отмечается, что асбест является минеральным материалом, который на протяжении многих лет широко использовался во многих отраслях промышленности (цементной, химической, изоляционной, бумажной и др.), а также в строительстве.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2023 году в Азербайджан было импортировано 591 тонна асбеста и 30 238 тонн листов, содержащих асбест, а в 2024 году — 1 045 тонн асбеста и 27 634 тонны листов, содержащих асбест.

Кровельные материалы, содержащие асбест (шифер), составляют 29 процентов общего кровельного фонда страны и охватывают примерно 190 миллионов м² площади. Потребление шифера в стране составляет 2,6 миллиона м² или 1,5 миллиона листов. В настоящее время доля шифера на рынке кровельных материалов страны составляет 15–20 процентов.

После того как научные исследования доказали, что асбест представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, в ряде стран использование асбеста и асбестосодержащих продуктов было запрещено. Попадание асбестовых волокон в воздух и их вдыхание повышает риск развития различных заболеваний, в том числе заболеваний лёгких. По этой причине ограничение и полное запрещение использования асбеста считается важным шагом с точки зрения защиты общественного здоровья.

Таким образом, с учётом международного опыта, согласно законопроекту, асбест и материалы, содержащие асбест, включаются в перечень предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (изъятых из гражданского оборота).

В случае принятия закона его вступление в силу предусматривается с 1 июля 2027 года.