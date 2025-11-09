Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Пять лет назад Азербайджан одержал ту Победу, о которой мечтали поколения - Победу, ставшую символом силы, справедливости и возрожденного достоинства нации.

Сегодня, когда над площадью Азадлыг вновь развевается Государственный флаг, и по ней строем проходят герои Отечественной войны, Баку не просто отмечает юбилей - он подтверждает, что исторический триумф 2020 года стал основой новой эпохи.

Военный парад в честь пятой годовщины Победы, который состоялся 8 ноября на главной площади страны - это не только дань памяти павшим и чествование героев. Это политическое заявление, демонстрация того, что Азербайджан - страна, сумевшая сама восстановить свою территориальную целостность, сломить систему международного лицемерия и утвердить справедливость на поле боя.

Под звуки военного оркестра и марш победителей Баку вновь напомнил миру: на этой земле никто больше не диктует условия Азербайджану. Сегодня он говорит с позиции силы, выстраданной войной, подкрепленной стратегическими союзами и признанной международным сообществом.

Парад Победы 8 ноября стал не просто праздником, он превратился в живой символ непоколебимой воли, братства и стратегической ясности, с которой Азербайджан уверенно формирует новую реальность на Южном Кавказе

Пять лет спустя после освобождения от оккупации своих территорий Азербайджан продемонстрировал, что его военные достижения опираются не только на технику, но и на стратегическое видение, внутреннее единство и сильное государственное руководство. Парад в Баку, в котором приняли участие подразделения армии, ВВС, ВМС, ВМФ, спецназа, сил безопасности, стал зеркалом трансформации вооруженных сил - армии, сформированной по стандартам XXI века.

Выступление Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на параде, подчеркнуло именно этот аспект. Он говорил не только о победе как о прошлом, но и как о живой силе, определяющей будущее, подчеркнув, что Победа - это не только освобождение наших земель, это доказательство того, что Азербайджан способен сам решать свою судьбу, защищать свои интересы и строить сильное, независимое государство.

«Мы сами восстановили свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право и национальное достоинство», - отметил Президент.

Братство, проверенное войной

Особое место в выступлении Президента Ильхама Алиева заняли слова о братстве и союзнических отношениях Азербайджана с Турцией и Пакистаном - странами, которые с первых дней Второй Карабахской войны проявили твердую, искреннюю поддержку Баку. Этот фрагмент речи стал эмоциональной кульминацией парада, подчеркнув, что победа Азербайджана была не только военной, но и дипломатической, духовной победой единства трех братских народов.

Президент отметил: «Сегодня в нашем параде участвует мой дорогой брат, Президент Турецкой Республики уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган. Мой дорогой брат с первых часов Второй Карабахской войны продемонстрировал свою поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и азербайджанской армии. Оказанная им политическая и моральная поддержка придавала нам силы, вдохновляла нас».

Эти слова - напоминание о том, что в решающие дни войны Турция выступила не просто союзником, а гарантом стратегического равновесия в регионе. Фраза Эрдогана «Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном» стала не лозунгом, а сигналом всему миру: Анкара и Баку - единое политическое пространство.

Подписанная спустя год после войны и славной Победы Шушинская декларация лишь закрепила этот союз юридически, возведя отношения двух стран на уровень официального союзничества. А участие турецких военнослужащих в юбилейном параде стало живым символом этого единства - символом преемственности духа Шуши и братства, подтвержденного временем.

Не менее значимой стала и часть выступления, посвященная Пакистану: «Сегодня с нами участвует еще один мой дорогой брат. Нашим гостем является Премьер-министр братского Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф… Сегодня впервые вместе с нами на площади Азадлыг участвуют и пакистанские военнослужащие. Это проявление единства народов и армий трех стран - Азербайджана, Турции, Пакистана».

Эти слова имеют глубокий символический смысл. Участие пакистанских военных в параде - исторический шаг, отражающий формирование нового трехстороннего формата сотрудничества, опирающегося не на декларации, а на реальную солидарность. Три государства, связанные историей, культурой и общими угрозами, все более открыто демонстрируют готовность действовать согласованно, как на дипломатическом, так и на оборонном уровне.

Таким образом, пятилетний юбилей Победы стал не только праздником силы Азербайджана, но и подтверждением того, что именно вокруг Баку формируется новая ось стабильности в мусульманском и тюркском мире- Азербайджан–Турция–Пакистан.

Этот союз, основанный на доверии и братстве, уже стал геополитическим фактором, с которым вынуждены считаться все игроки региона.

Путь к Победе: сила, выстраданная годами

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев напомнил, что Победа Азербайджана в 2020 году не была случайной, она стала результатом тридцатилетнего сопротивления, стойкости и стратегического развития государства.

Президент подчеркнул, что в начале 1990-х годов Армения, проводя агрессивную политику, оккупировала около 20% азербайджанских земель, превратив миллион граждан Азербайджана в беженцев и вынужденных переселенцев. Против азербайджанского народа были совершены тяжкие преступления - Ходжалинский геноцид, этнические чистки, разрушение городов и сел. Однако, как отметил глава государства, все это не смогло сломить волю нации: «Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией. Ведя переговоры, мы заявляли: если они не дадут результата, мы освободим свои земли любым путем, в том числе военным».

Эти слова стали напоминанием о последовательной линии, которой Баку придерживался многие годы. Азербайджан терпеливо укреплял экономику, армию и международные позиции, готовясь к тому моменту, когда сможет восстановить справедливость.

Президент подчеркнул, что Армения не собиралась добровольно освобождать ни пяди земли, а ее покровители пытались сохранить статус-кво, оторвав исконную Карабахскую землю от Азербайджана и присоединить ее к Армении.

Но решимость, стратегическое планирование и независимая политика Баку сломили эти планы.

«Мы обрели экономическую независимость, и сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны. Это придавало нам большую политическую силу. Мы были страной, проводящей независимую политику. Эти факторы, наряду с другими, приближали нас к славной Победе»,- заявил Ильхам Алиев.

Этот фрагмент речи стал напоминанием о том, что Победа Азербайджана - это не одномоментный результат, а итог многолетнего труда и дальновидного руководства, превративших страну в самостоятельную силу, способную сама определять свою судьбу.

Особое внимание в речи президента Ильхама Алиева также было уделено роли азербайджанского народа.

«В Азербайджане полностью установилась общественно-политическая стабильность. Гражданская солидарность, гражданское единство, единство народа и власти являются одними из главных факторов. Мы воспитали молодое поколение в духе патриотизма, в духе любви к Родине. Наша молодежь освободила наши исторические земли от оккупантов, наступая под пулями в течение 44 дней. Патриотизм, моральные качества – один из главных факторов нашей славной Победы», - заявил глава государства.

Победа, выкованная мужеством …

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев напомнил, что Армения не сделала выводов из истории и, напротив, накануне Второй Карабахской войны вновь пошла по пути провокаций и высокомерия. «Армения не смогла сделать правильных выводов и накануне Второй Карабахской войны еще больше обнаглела, выступив против нас с новыми территориальными претензиями. Они угрожали нам новой войной, говорили, что их танки будут на улицах Баку, что будут пить чай в Баку». Президент отметил, что эти угрозы обернулись для Еревана позором: мечты армянской стороны «сбылись» - но совсем не так, как они рассчитывали. «Их танки сегодня демонстрируются в Парке военных трофеев. Армянские военные преступники сегодня отвечают перед судом в Баку и пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе».

Эта яркая, символичная фраза стала одним из самых сильных моментов выступления - напоминанием о том, как гордыня и агрессия обернулись для Армении крахом.

Президент подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война стала примером мужества, самоотверженности и высокого профессионализма азербайджанской армии: «В течение 44 дней наши доблестные Вооруженные Силы каждый день шли вперед, не отступив ни одного дня. Они проявили высочайший героизм и самоотверженность». Кульминацией войны стало освобождение города Шуша - символа духа Азербайджана: «Освобождение Шуши ровно пять лет назад сломало хребет армии Армении, и после этого она сдалась. Через день Армения подписала Акт о капитуляции». Это стало главным доказательством того, что Азербайджан восстановил не только свои границы, но и историческую справедливость, национальное достоинство и чувство гордости народа.

… Укрепленная временем

С момента окончания Второй Карабахской войны Азербайджан прошел путь от восстановления освобожденных территорий до превращения их в зону масштабных инфраструктурных и социальных преобразований. Восстанавливаются города, создаются промышленные зоны, прокладываются дороги, открываются аэропорты. На освобожденных землях уже живут, работают и учатся свыше 60 тысяч человек.

Парад показал и обновленный технологический облик Азербайджанской Армии. Современные дроны, системы ПВО, ракетные комплексы, беспилотные ударные платформы - все это демонстрировало, что Азербайджан не останавливается в развитии оборонного потенциала. Страна укрепляет свои связи с союзниками, прежде всего с Турцией, с которой создана уникальная модель стратегического военного партнерства.

Послание региону и миру

Юбилейный парад был обращением не только к гражданам Азербайджана, но и к международной аудитории. Его политическое послание звучало однозначно: Азербайджан - страна, которая сумела восстановить свою территориальную целостность, и не допустит пересмотра итогов Победы.

Сегодня, когда на Южном Кавказе продолжается процесс выстраивания новой архитектуры безопасности, Баку выступает в роли ее главного архитектора. Парад в столице стал напоминанием всем, кто еще питает иллюзии о реванше: границы Азербайджана неприкосновенны, а суверенитет - безусловен.

Пять лет спустя Азербайджан не просто празднует триумф, он живет с ним, опирается на него, строит на его основе будущее. Парад в Баку стал наглядной демонстрацией того, что сила Азербайджана - в балансе военной мощи, дипломатической уверенности и общественного единства.

Ильхам Алиев в своем выступлении четко обозначил стратегию: сохранять мир, укрепляя силу; развивать страну, помня о жертвах Победы; защищать интересы, не позволяя никому переписать историю.

Юбилейный Парад Победы в Баку стал не просто военным торжеством - это была политическая декларация, национальная клятва и напоминание всему миру: Азербайджан победил, и эта Победа навсегда изменила региональный порядок.