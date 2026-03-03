Кэтрин О'Хара посмертно удостоена награды за лучшую женскую роль - ВИДЕО

Звезда культовой комедии «Один дома» Кэтрин О’Хара стала первой женщиной в истории, удостоенной посмертной награды Гильдии киноактеров США.

На церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США посмертно была отмечена работа актрисы Кэтрин О’Хара, которой не стало 30 января 2026 года - ей присудили награду в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале» за блестящее воплощение образа Пэтти Ли в сериале «Киностудия».

Награду от её имени принял коллега по съемкам Сет Роген, произнеся трогательную речь, растрогавшую зал до слез, в которой отметил следующее: «Она была щедрой, доброй и решительной. Каждый день на площадке она могла затмить всех, и делала это с лёгкостью…».

