СМИ: Моссад провел наземную операцию в Иране
Израильская разведка "Моссад" и спецназ провели ночью наземную операцию в Иране, утверждает арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.
"Израиль в ночь на вторник провел наземную операцию в Иране силами "Моссад" и спецназа", - сообщил каналу источник.
Подробности операции не приводятся.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Источник: РИА Новости
