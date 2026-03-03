СМИ: Моссад провел наземную операцию в Иране

Израильская разведка "Моссад" и спецназ провели ночью наземную операцию в Иране, утверждает арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.

"Израиль в ночь на вторник провел наземную операцию в Иране силами "Моссад" и спецназа", - сообщил каналу источник.

Подробности операции не приводятся.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Источник: РИА Новости