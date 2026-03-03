Армия Израиля вошла в Южный Ливан

ЦАХАЛ вошла в Южный Ливан и взяла под контроль позиции на территории страны, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции "Рык льва" (в Иране. — Прим. ред.) израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны", — говорится в заявлении.

Израильские военные назвали своей целью удары по инфраструктуре "Хезболлы".

Как пишет газета Al-Akhbar, ливанская армия отвела часть подразделений с опорных пунктов на границе в районе Айта аш-Шааб.

О начале наступательной операции в Ливане объявил накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Он призвал готовиться к длительным боям.

Тель-Авив начал наносить удары по Бейруту параллельно с операцией против Тегерана. При этом президент Ливана Джозеф Аун отмечал, что страна не имеет отношения к пуску ракет по Израилю.

Источник: РИА Новости