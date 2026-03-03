Рубио: США надеются, что иранцы свергнут режим аятолл

США надеются, что иранцы свергнут режим аятолл, заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Мы надеемся, что иранский народ сможет свергнуть это правительство и установить новое будущее для страны. Мы бы очень хотели, чтобы это стало возможным", - сказал на брифинге глава Госдепартамента Марко Рубио. Однако главной целью Вашингтона является не это, а "уничтожение их потенциала в области баллистических ракет и военно-морского флота", подчеркнул он. Госсекретарь назвал также еще одну причину начала атак США против Ирана: известные Белому дому планы Израиля по нападению.

"Мы знали, что Израиль предпримет какие-то действия. Мы знали, что это повлечет за собой нападение на вооруженные силы США, и мы знали, что, если не примем превентивных мер до того, как они начнут эти атаки, мы понесем более серьезные потери", - заявил Рубио в Капитолии. По его мнению, если бы США дождались нападения Ирана, "мы понесли бы гораздо более серьезные потери".

Американские демократы отреагировали на это высказывание резкой критикой. Заявления Рубио указывают на то, что Израиль "подверг опасности американские войска, настаивая на нападении на Иран", написал конгрессмен Хоакин Кастро. "Это неприемлемо для президента и неприемлемо для страны, которая называет себя нашим союзником", - подчеркнул он.

Между тем Рубио анонсировал волну еще более жестких ударов по Ирану. "Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических действий, - но самые серьезные удары со стороны ВС США еще впереди. Следующий этап будет для Ирана еще более жестким, чем нынешний", - заявил он на брифинге.

В ответ на вопрос, сколько времени займет военная операция, Рубио сказал, что Белый дом планирует "делать это столько, сколько потребуется для достижения этих целей". В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу Fox News, что военные действия США и Израиля против Ирана не будут "бесконечной войной", как в США называют прежде всего войны в Афганистане и Ираке. "Это может занять некоторое время, но не будет длиться годами", операция будет "быстрой и решительной", высказал Нетаньяху свой прогноз.

