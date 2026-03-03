Иран ввел запрет на экспорт некоторых продуктов

Министерство сельского хозяйства Ирана ввело запрет на экспорт яиц, томатов и фиников.

Об этом, как сообщает 1news.az, проинформировала Таможенная администрация Ирана.

Было отмечено, что министерство приняло решение ограничить экспорт ряда продуктов с целью регулирования цен на внутреннем рынке в нынешних особых условиях.

Запрет на вывоз указанной продукции будет действовать в течение неопределенного срока.

Добавим, что накануне Иран также ввел запрет на экспорт картофеля.