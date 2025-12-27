Мадуро назвал условия диалога с США

Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если США когда-нибудь захотят говорить с Каракасом с уважением, отказавшись от колониальной политики, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

"Если кто-либо в Соединенных Штатах когда-либо, руководствуясь уважением, решит начать диалог и преодолеть провалившиеся (колониальные - ред.) проекты, существовавшие более 25 лет, здесь всегда найдется президент, который будет представлять свой народ, протягивать руку помощи и искать пути к миру, сотрудничеству и процветанию", - сказал Мадуро на встрече с вице-президентами. Заявление Мадуро транслировалось в его канале в Telegram.

По его словам, США уже несколько раз проиграли в попытке навязать свою волю Венесуэле, сделав ставку на таких оппозиционеров, как Леопольдо Лопес, Хуан Гуаидо, Мария Корина Мачадо.

Источник: РИА Новости