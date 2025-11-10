В Баку в честь Дня государственного флага состоялся велопробег - ФОТО

9 ноября в честь Дня государственного флага состоялся велопробег, организованный Федерацией велосипедного спорта Азербайджана, Управлением Приморского бульвара и Общественным объединением "Региональное развитие".

Велопробег стартовал с Площади государственного флага.

Среди участников был министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Более 300 профессиональных велосипедистов и любителей, включая паравелосипедистов, проехались по Приморскому бульвару в направлении Парка Победы. От района Crescent Mall до Парка Победы их сопровождали мотоциклисты с флагами Азербайджана.

Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекберов отметил, что цель мероприятия - подчеркнуть значение Дня государственного флага, укрепить уважение молодежи к национальным символам, популяризировать велосипедный спорт и использование велодорожек.

Финиш велопробега состоялся у Триумфальной арки.

Источник: Report