В Азербайджане пройдет масштабная акция по посадке деревьев - ФОТО

Масштабная акция по посадке деревьев, инициированная Турцией под лозунгом «Дыхание будущему!» (Gələcəyə nəfəs!), уже стала традиционным экологическим мероприятием в Азербайджане.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в этом году страна вновь поддерживает инициативу, направленную на развитие зеленых насаждений и сохранение экологического баланса.

«В рамках акции, организованной Министерством экологии и природных ресурсов, по всей стране будет высажено 111 111 деревьев. Мы верим, что эти саженцы в будущем превратятся в обширные зеленые зоны и станут весомым вкладом в улучшение экологической ситуации», — отметила Ибрагимова.

В связи с тем, что 11 ноября в этом году выпадает на выходной день, акция в Азербайджане пройдет 12 ноября.

Посадка деревьев начнется в поселке Мушвигабад при участии представителей и сотрудников Министерства экологии, эковолонтёров, а также дипломатов стран- членов Организации тюркских государств, аккредитованных в Азербайджане. Здесь планируется высадить 1111 деревьев.

Экологическая инициатива направлена на популяризацию культуры бережного отношения к природе и укрепление сотрудничества между тюркскими государствами в сфере защиты окружающей среды.