Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сегодня встретится с «Челси»

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет свой очередной матч в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Представитель Агдама встретится с английским "Челси".

Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 21:45.

Свой следующий матч "скакуны" проведут 26 ноября на выезде против итальянского "Наполи".

Отметим, что "Карабах" сумел набрать 6 очков после трех игр в общем этапе турнира.

Лига чемпионов УЕФА

IV тур

5 ноября

21:45. "Карабах" - "Челси".