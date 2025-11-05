Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сегодня встретится с «Челси»
Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет свой очередной матч в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Представитель Агдама встретится с английским "Челси".
Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 21:45.
Свой следующий матч "скакуны" проведут 26 ноября на выезде против итальянского "Наполи".
Отметим, что "Карабах" сумел набрать 6 очков после трех игр в общем этапе турнира.
Лига чемпионов УЕФА
IV тур
5 ноября
21:45. "Карабах" - "Челси".
