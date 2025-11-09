Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на Исламиаде

Азербайджанский тяжелоатлет Иса Рустамов (71 кг) завоевал три медали на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Член национальной сборной поднял в рывке 147 кг и завоевал бронзовую медаль.

В толчке он занял второе место с результатом 177 кг.

Подняв в сумме двух упражнений 324 кг, Иса Рустамов поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Отметим, что накануне азербайджанская тяжелоатлетка Нурай Абилова (48 кг) завоевала 3 бронзовые медали.

Источник: АЗЕРТАДЖ