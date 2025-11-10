В Гяндже задержан подозреваемый в нападении на 16-летнего

В Гяндже полицией задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения 16-летнему подростку.

Как сообщается, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и задержали А.Аббасзаде, подозреваемого в нападении на Э.Алиева, 2009 года рождения.

Пострадавший подросток получил колото-резаное ранение в область ноги и был доставлен в больницу, где ему оказана неотложная медицинская помощь.

По предварительным сведениям, ножевое ранение подростку нанёс его друг. Обстоятельства конфликта и мотивы происшествия в настоящее время выясняются.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова