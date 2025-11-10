В Гяндже задержан подозреваемый в нападении на 16-летнего
В Гяндже полицией задержан подозреваемый в нанесении ножевого ранения 16-летнему подростку.
Как сообщается, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и задержали А.Аббасзаде, подозреваемого в нападении на Э.Алиева, 2009 года рождения.
Пострадавший подросток получил колото-резаное ранение в область ноги и был доставлен в больницу, где ему оказана неотложная медицинская помощь.
По предварительным сведениям, ножевое ранение подростку нанёс его друг. Обстоятельства конфликта и мотивы происшествия в настоящее время выясняются.
Источник: APA
Джамиля Суджадинова
351