Тайфун обрушился на Филиппины: Миллионы эвакуированы - ФОТО

Мощный тайфун «Фун-вонг» вызвал масштабные наводнения и оползни, оставил без электричества целые провинции и унёс жизни как минимум двух человек, прежде чем в понедельник покинул территорию страны.

По данным Управления гражданской обороны Филиппин, до прихода тайфуна власти эвакуировали около 1,4 миллиона человек. Часть из них укрылась в спортзалах, театрах и домах родственников, однако более 318 тысяч продолжают находиться в эвакуационных центрах. Стихия обрушилась на прибрежный муниципалитет Диналунган на острове Лусон в воскресенье вечером, принеся с собой постоянные ветры скоростью до 185 км/ч и порывы, достигающие 230 км/ч.

Сильные дожди вызвали масштабные наводнения и оползни в северных регионах страны, затоплено свыше 130 деревень, а жители некоторых населённых пунктов оказались заблокированы на крышах своих домов из-за стремительного подъёма воды.

Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены более 325 внутренних и 61 международный рейс, а около 6600 человек застряли в портах после того, как береговая охрана запретила выход судов в море.

По данным Филиппинского информационного агентства, без электроснабжения остались около трёх миллионов человек. Власти уже приступили к восстановительным работам и оценке ущерба.

«Фун-вонг» стал вторым разрушительным циклоном, обрушившимся на архипелаг за последние недели, ранее тайфун «Калмаэги» унёс жизни почти 200 человек на Филиппинах и ещё пяти во Вьетнаме.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова