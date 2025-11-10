В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью The Guardian - ВИДЕО

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском дворце в Киеве пропал свет.

Об этом сообщает The Guardian.

В материале отмечается, что электричество пропало спустя несколько минут после начала беседы политика с журналистом издания. Вскоре свет снова включился благодаря резервному генератору. Зеленский после этого сказал «с кривой усмешкой», что таковы условия жизни в украинской столице.

«Это нормально. У нас в Киеве, как и везде, перебои с электроснабжением», — отметил глава государства.

Источник: Gazeta.ru