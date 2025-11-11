США заморозили переговоры с Россией о нормализации отношений

Диалог США и России об устранении «раздражителей» в двусторонних отношения прекратился.

На данный момент новый раунд переговоров о восстановлении полноценной работы посольств в Москве и Вашингтоне не запланирован, заявили «Известиям» в американском представительстве в РФ.

Второй и пока последний раунд консультаций по «раздражителям» между США и Россией состоялся в Стамбуле более полугода назад — 10 апреля. После этого третья встреча так и не была назначена. В июне посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заверял, что она пройдет в «ближайшее время». Но в российском МИДе позднее сообщили, что консультации были отменены по инициативе американской стороны. Затем переговоры планировались на конец октября — начало ноября. Однако стороны до сих пор их не согласовали.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что диалог с американской стороной идет, «но не так быстро, как хотелось бы». При этом он не смог сказать, когда и где может пройти новая встреча для обсуждения «раздражителей».

В конце октября президент США Дональд Трамп резко изменил позицию по отношению к России.

Он отменил запланированную в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний страны — «Роснефти» и «Лукойла». По данным источников Reuters, на решения Трампа повлияли максималистские требования Кремля, которые он выдвигает для окончания войны в Украине.

При этом эти требования американской стороне передал Лавров во время разговора с главой Госдепа Марко Рубио.