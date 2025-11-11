 На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:30 - Сегодня
На борту потерпевшего крушение в Грузии самолета ВС Турции были 20 военнослужащих - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В потерпевшем крушение на территории Грузии военно-транспортном самолете C130 ВВС Турции находилось 20 человек, включая членов экипажа.

Об этом сообщило Минобороны Турции.

Поисково-спасательная операция продолжается.

17:30

Военный самолет типа C-130, принадлежащий Турции, спустя несколько минут после пересечения территории Грузии, исчез с радаров Службы воздушной навигации Грузии (GASA) без подачи сигнала тревоги.

Об этом сообщает GASA.

Согласно заявлению Службы, связь с самолетом внезапно прервалась и сразу после инцидента были начаты поисково-спасательные операции в соответствии с установленными протоколами.

"Через несколько минут после пересечения территории Грузии турецкий самолет "C-130" исчез с наших радаров без подачи сигнала тревоги. После инцидента Служба аэронавигации Грузии начала осуществлять предусмотренные поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

17:11

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе направляется на место крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции у границ с Азербайджаном.

Как передает 1news.az, об этом сообщил в соцсетях глава МВД Турции Али Ерликая.

Турецкий министр отметил, что провел телефонный разговор с грузинским коллегой. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Я связался по телефону с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе. Министр также направляется на место происшествия", - подчеркнул он в соцсети Х.

17:00

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что турецкий грузовой самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, передают грузинские СМИ.

Расследование инцидента ведётся по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса, которая распространяется на нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой человеческие жертвы.

«МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию об инциденте», — говорится в заявлении МВД.

16:50

Самолет, потерпевший крушение у границы Грузии и Азербайджана, вылетел с аэропорта Гянджа в Азербайджане, сообщает ТВ "Квирис палитра".

Кадры крушения самолета распространили днем 11 ноября грузинские телеканалы.

По данным ТВ, четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане.

На момент крушения он летел на высоте около восьми километров.

16:40

Военно-транспортный самолет C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Минобороны Турции в соцсетях.

Согласно сообщению, в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы на месте крушения.

Работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии, отметили в Минобороны.

15:55

Предположительно военный вертолет, принадлежащий Вооруженным Силам Турции, разбился у грузино-азербайджанской границы.

Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как падает летательный аппарат, однако детали рассмотреть сложно. Официальной информации от соответствующих грузинских ведомств пока не поступало.

Неизвестно также, есть ли погибшие и пострадавшие в результате крушения.

Источник: ТАСС

