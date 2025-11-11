 Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку | 1news.az | Новости
Политика

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

First News Media16:35 - Сегодня


Отношения России и Азербайджана вышли на новый уровень.

Об этом заявил посол республики в РФ Рахман Мустафаев в интервью RTVI.

«Окончательное урегулирование [армяно-азербайджанского] конфликта создало благоприятные условия для поднятия на новый уровень отношений между Баку и Москвой — уровень союзнического взаимодействия», — отметил Мустафаев.

По словам дипломата, у Азербайджана высвободились ресурсы для реализации стратегических экономических и транспортных проектов, которые смогут связать экономики России, Турции и Ирана, а также стран Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Прежде всего, это проекты международного транспортного коридора Север — Юг и Срединного коридора, уточнил Мустафаев.





