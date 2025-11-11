Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением турецкого военного грузового самолета на территории Грузии.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Дорогой брат.
Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи.
Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.
Аллах рехмет елесин!”
