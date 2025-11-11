Новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала

Тайная встреча нового посла Франции в Грузии Оливье Курто с представителями неправительственных организаций, "замеченных в антигрузинской и антиконституционной деятельности", вызывает вопросы, а подобные контакты могут бросить тень на репутацию дипломата, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.

По данным телеканала "Рустави 2", посол Франции провел закрытую встречу с представителями около 15 НПО, включая Ассоциацию молодых юристов и Центр стратегического анализа. Мероприятие состоялось не в посольстве, а в одной из квартир на улице Чантурия в Тбилиси. Подробности встречи не разглашаются.

"Такие скрытые контакты с подобными организациями не должны быть выгодны дипломату, поскольку это ставит под сомнение его собственную репутацию. Думаю, сам он впоследствии объяснит больше. Нам также действительно интересно, почему возникла необходимость тайно встречаться в квартире с представителями организаций, замеченных в антигрузинских и антиконституционных процессах", – сказала Цилосани.

«Что касается места, то проведение такой встречи в квартире, а не в посольстве, вызывает вопросы и "не создает положительного впечатления", заявил, в свою очередь, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.

"Безусловно, вызывает вопросы тот факт, что встреча состоялась не в посольстве и не публично, а в частной квартире. Логично, что могут возникнуть определенные сомнения. Однако учитывая, что посол недавно прибыл в Грузию, надеюсь, он не выйдет за рамки Венской конвенции", – отметил Мачавариани.

Депутат добавил, что общественность ждет разъяснений от посла и французского посольства.

Оливье Курто был назначен послом Франции в Грузии в августе 2025 года, сменив на этом посту Шераз Гасри, которая занимала должность с 2023 года.

Смена дипломата произошла на фоне ухудшения отношений Грузии с Западом, критикующим власти за откат от демократических стандартов. Перед уходом с должности Гасри призвала власти Грузии "прекратить репрессии" и "освободить несправедливо задержанных".

Бывшая глава французской дипмиссии активно поддерживала оппозицию, за что неоднократно подвергалась резкой критике со стороны представителей правящей партии.

Источник: Sputnik Грузия