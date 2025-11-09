Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

Сейчас в Карабахе наблюдается значительное развитие, и этот успех является показателем лидерства президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Haber Global, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам во время возвращения из поездки в Баку.

По его словам, победа в Карабахе - это не только победа Азербайджана, но и всего тюркского мира:

"Мы говорили: "Турция до конца стоит на стороне Азербайджана", и мы сдержали свое слово".

Источник: Report