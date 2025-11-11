Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Поставки вооружений Украине больше не ведутся за счет Соединенных Штатов, Вашингтон получает за это средства через НАТО, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы больше не тратим деньги [на оружие для Киева]. Теперь нам платят через НАТО", - сообщил американский лидер.

14 июля 2025 года на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что США и Североатлантический альянс договорились о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.

Источник: ТАСС