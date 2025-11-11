Украл вещи на 2000 манатов - попался с наркотиками

В Сураханском районе столицы зарегистрирован факт кражи.

Как было сообщено в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Bizim.Media, инцидент произошёл в одном из чайных домов района, откуда были похищены предметы быта на общую сумму, превышающую 2000 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 30-го отделения полиции Сураханского районного управления, был установлен и задержан 30-летний гражданин Х. Абдуллаев, обоснованно подозреваемый в совершении данного преступления.

Кроме того, при личном досмотре у задержанного было изъято психотропное вещество - метамфетамин.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.