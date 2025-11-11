Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве

Россия и Казахстан в рамках предстоящего визита президента Касым-Жомарта Токаева подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Об этом заявил президент Казахстана, передает ТАСС.

10 ноября Токаев во время встречи с первым заместителем председателя правительства РФДенисом Мантуровым обсудил ключевые направления сотрудничества стран в контексте предстоящего визита в Москву.

Токаев подчеркнул важность предстоящего визита в Россию и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.

Президент Казахстана заявил, что в ходе визита в Москву 12 ноября будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества между Казахстаном и Россией.

В октябре президент Казахстана предложилсвоему российскому коллеге Владимиру Путинуобсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.