На трассе Баку–Газах перевернулся грузовик с хлопком - ФОТО

В Уджарском районе перевернулся грузовой автомобиль.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл на участке трассы Баку–Газах, проходящем через село Гарабёрк. Грузовой автомобиль марки "КамАЗ", гружёный хлопком, под управлением жителя Евлахского района Шахина Гусейнова, 1961 года рождения, потерял управление во время движения и опрокинулся на проезжую часть дороги.

В результате этого часть дорожного полотна оказалась частично перекрыта. Возникли трудности со свободным движением автомобилей.

По словам водителя, причиной происшествия стала неисправность в машине.