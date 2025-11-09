 СМИ: В Нью-Йорке готовятся к введению войск | 1news.az | Новости
СМИ: В Нью-Йорке готовятся к введению войск

First News Media19:53 - Сегодня


Власти Нью-Йорка начали подготовку к вероятному введению войск Национальной гвардии США в город.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации источника, в течение нескольких недель видные и влиятельные горожане организовывали встречи, на которых пытались спланировать возможную отправку президентом США Дональдом Трампом бойцов Нацгвардии или федеральных агентов.

Также сообщается, что губернатор штата Кэти Хокул встревожена возможными действиями американского лидера после избрания мэром города Зохрана Мамдани. Она даже разработала виртуальную «военную комнату», где провела беседы с представителями правоохранительных органов, чиновниками, бизнесменами и активистами. По мнению авторов статьи, она хочет остановить или смягчить любое возможное федеральное вторжение в Нью-Йорк.

Источник: Lenta.ru

