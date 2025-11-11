 Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного Кавказа - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Политика

Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного Кавказа - ВИДЕО

First News Media09:35 - Сегодня
Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного Кавказа - ВИДЕО

Телеканал Euronews подготовил репортаж, посвященный военному параду, который был проведен на площади Азадлыг в Баку по случаю 5-й годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В материале подчеркивается, что этой победой Баку положил конец трагической главе десятилетий кровавого конфликта и начал новую главу мира.

В репортаже особое место уделено заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученным на параде.

Отмечается, что победа стала результатом стратегических экономических и военных достижений, и обусловила восстановление Карабаха.

Президент Азербайджана также выразил благодарность своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу за поддержку во время конфликта, отметив, что военнослужащие Пакистана впервые приняли участие в параде, отмечает издание.

"Это проявление единства народов и армий трех стран: Азербайджана, Турции и Пакистана", - приводятся в материале слова азербайджанского лидера.

Президент Турции, в свою очередь, заявил, что победа в Карабахе изменила геополитический баланс в Азии и Европе и "открыла двери в новую эру для региона".

"Мы не держим зла и никогда не допустим повторения болезненных событий прошлого. Поэтому мы рассматриваем эту победу как важную веху на пути к прочному миру на Кавказе", - заявил Эрдоган, добавив, что "мир послужит процветанию всего региона".

Авторы материала также акцентируют внимание на встрече президента Ильхама Алиева с делегацией НАТО 6 ноября в Баку. В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией.

"Президент Алиев заявил, что страна достигла своей главной цели - восстановления территориальной целостности, и оборонные реформы останутся приоритетом.

Сотрудничество Азербайджана с НАТО распространяется на сферу энергетической безопасности и региональной взаимосвязанности, а также на его предыдущее участие в миротворческих операциях", - указывает Euronews.

Телеканал напоминает, что 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении подписали важный документ, нацеленный на восстановление двусторонних отношений.

"Белый дом заявил, что в рамках соглашения США также окажут содействие строительству транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания" или TRIPP (42-км отрезок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении - ред.).

Для Баку коридор обеспечивает прямую сухопутную связь с Нахчыванской АР, укрепляет связи с Турцией и закрепляет послевоенные достижения посредством инфраструктурной дипломатии. Это также укрепляет позиции Азербайджана как важнейшего мирового транспортно-логистического узла", - подчеркивается в материале.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылась фотовыставка «Возрождение Карабаха: История Aзербайджанского Ренессанса» - ФОТО

