Глава BBC ушел в отставку из-за скандала с речью Трампа

Генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс подали в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Дональда Трампав программе Panorama, сообщила британская медиакорпорация.

Ранее на этой неделе газета The Telegraph опубликовала выдержки из служебной записки BBC, оказавшейся в распоряжении журналистов. В ней утверждается, что программа Panorama, которая вышла в эфир в октябре прошлого года, смонтировала две части речи Трампа так, чтобы возникло впечатление, будто он явно поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года. Белый дом обвинил BBC в распространении "фейковых новостей".

Тим Дэйви работал в BBC на протяжении 20 лет, пять из них - в должности гендиректора. "Как и все государственные организации, BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение, - заявил Дэйви в письме, распространенном на сайте компании.

"В целом BBC работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность", - добавил он. По словам Дэйви, он согласовывает с советом директоров точные сроки увольнения, чтобы обеспечить плавную передачу дел новому руководителю в течение ближайших месяцев.

Дебора Тернесс в отдельном заявлении сказала, что ответственность за случившееся лежит на ней.

При этом она отрицает обвинения в предвзятости в сторону BBC News.

"Продолжающаяся полемика вокруг программы Panorama о президенте Трампе достигла такой стадии, что наносит ущерб BBC - учреждению, которое я очень люблю, - написала Тернесс. - Хотя были допущены ошибки, я хочу четко заявить, что недавние обвинения в предвзятости BBC News как организации являются ложными".

Источник: DW