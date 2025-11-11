 Глава BBC ушел в отставку из-за скандала с речью Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Глава BBC ушел в отставку из-за скандала с речью Трампа

First News Media09:10 - Сегодня
Глава BBC ушел в отставку из-за скандала с речью Трампа

Генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс подали в отставку на фоне скандала с отредактированной речью Дональда Трампав программе Panorama, сообщила британская медиакорпорация.

Ранее на этой неделе газета The Telegraph опубликовала выдержки из служебной записки BBC, оказавшейся в распоряжении журналистов. В ней утверждается, что программа Panorama, которая вышла в эфир в октябре прошлого года, смонтировала две части речи Трампа так, чтобы возникло впечатление, будто он явно поощрял беспорядки в Капитолии в январе 2021 года. Белый дом обвинил BBC в распространении "фейковых новостей".

Тим Дэйви работал в BBC на протяжении 20 лет, пять из них - в должности гендиректора. "Как и все государственные организации, BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение, - заявил Дэйви в письме, распространенном на сайте компании.

"В целом BBC работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность", - добавил он. По словам Дэйви, он согласовывает с советом директоров точные сроки увольнения, чтобы обеспечить плавную передачу дел новому руководителю в течение ближайших месяцев.

Дебора Тернесс в отдельном заявлении сказала, что ответственность за случившееся лежит на ней.

При этом она отрицает обвинения в предвзятости в сторону BBC News.

"Продолжающаяся полемика вокруг программы Panorama о президенте Трампе достигла такой стадии, что наносит ущерб BBC - учреждению, которое я очень люблю, - написала Тернесс. - Хотя были допущены ошибки, я хочу четко заявить, что недавние обвинения в предвзятости BBC News как организации являются ложными".

Источник: DW

Поделиться:
157

Актуально

Спорт

Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады

Политика

Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного ...

Общество

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

Спорт

Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

В мире

Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве

Сенат США одобрил проект о финансировании правительства

Глава BBC ушел в отставку из-за скандала с речью Трампа

Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

ЕС зарегистрировал кофе по-турецки в качестве традиционного продукта

Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл домой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

ISNA: первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт Ирана

МИД Италии назвал слова Захаровой вульгарными

Последние новости

В Азербайджане за сутки раскрыто более двух десятков преступлений

Сегодня, 09:50

Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 09:40

Euronews: Военный парад Азербайджана знаменует собой новую главу в истории Южного Кавказа - ВИДЕО

Сегодня, 09:35

Сенат США одобрил проект о финансировании правительства

Сегодня, 09:30

Дешёвые, но опасные: почему азербайджанцы покупают автомобили после краш-тестов - ВИДЕО

Сегодня, 09:25

Украл вещи на 2000 манатов - попался с наркотиками

Сегодня, 09:20

Глава BBC ушел в отставку из-за скандала с речью Трампа

Сегодня, 09:10

Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Сегодня, 09:00

Азербайджанские боксеры завершили Исламиаду с 6 медалями

Сегодня, 00:03

В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали

10 / 11 / 2025, 23:42

В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Сирии - ОБНОВЛЕНО

10 / 11 / 2025, 23:20

Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады

10 / 11 / 2025, 23:00

США смягчат санкционные меры в отношении Сирии

10 / 11 / 2025, 22:40

Стала известна страна, где пройдут VII Игры исламской солидарности

10 / 11 / 2025, 22:20

Грузия требует от ЕС уважения к выбору народа и прекращения давления

10 / 11 / 2025, 21:30

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

10 / 11 / 2025, 21:00

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

10 / 11 / 2025, 20:40

Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл домой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

10 / 11 / 2025, 20:20

Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

10 / 11 / 2025, 20:00

В ДТП в Гаджигабуле погибли 2 человека - ФОТО

10 / 11 / 2025, 19:40
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52