Азербайджанская нефть подешевела
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,02 доллара США, или на 0,03%, составив 65,08 доллара за баррель.
Об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,08 доллара, или на 0,1%, и составила 62,89 доллара.
Цена нефти марки URALS снизилась на 0,3 доллара или 0,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 50,97 доллара за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась на 1,1 доллара или 1,7%, составив 62,66 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.