Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг заявление Службы внешней разведки (СВР) России касательно намерений Еревана отказаться от российского зерна в пользу украинского.

Об этом он заявил в беседе с журналистами в парламенте, передают армянские СМИ.

Ранее Службы внешней разведки (СВР) России заявила, что Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением Еревану переплаты за счет средств Евросоюза.

"Такого не может быть, полнейший абсурд. Я в первый раз нарушаю свой принцип и комментирую то, что лично не читал. Но, тысяча извинений, это полнейший абсурд", - сказал Пашинян.