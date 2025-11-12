Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd. - ФОТО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета директоров китайской компании China Datang Corporation Ltd. Лю Цзюнем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, коснувшись важности визита в Азербайджан представительной делегации China Datang Corporation Ltd., глава государства подчеркнул, что это создает хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества. Отметив, что в нашей стране работает большое количество китайских компаний, Президент Ильхам Алиев сказал, что число туристов, прибывающих в нашу страну из Китая, увеличилось после введения безвизового режима между Азербайджаном и Китаем.

Глава государства вспомнил свои государственный и рабочий визиты в Китай в этом году, подчеркнув, что после этих визитов наши отношения стратегического партнерства еще больше расширились.

Поблагодарив за прием, Лю Цзюнь сказал, что развитие Баку произвело на них приятное впечатление. Гость отметил дружественное отношение к ним в нашей стране.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по проектам энергетического перехода, зеленой энергии и зеленого промышленного парка, реализуемым Азербайджаном и China Datang Corporation Ltd.