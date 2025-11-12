Отремонтирована образовательная инфраструктура села Джангамиран Лерикского района - ФОТО

Проекты по модернизации образовательной инфраструктуры в нашей стране продолжаются.

Строительство новых школ и реконструкция существующих образовательных учреждений направлены на создание комфортных, безопасных и современных условий обучения для учащихся. Новое здание средней школы имени Р.Нуруллаева села Джангамиран Лерикского района на 132 места также является продолжением работы в этом направлении.

В рамках проекта полностью обновлена ​​и приведена в соответствие с современными стандартами необходимая инфраструктура. Для обеспечения высокого уровня организации учебного процесса в школе имеются 12 учебных классов, 1 подготовительный класс, 2 лаборатории, 2 кабинета технологии, кабинеты информатики и допризывной подготовки, а также библиотека и читальный зал.

Для всестороннего развития учащихся в школе также построены актовый зал, столовая, спортивный зал и открытая спортивная площадка, обновлены инженерно-коммуникационные системы, проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

С вводом в эксплуатацию нового учебного корпуса для учащихся села Джангамиран сформирована современная, безопасная и полностью соответствующая требованиям образовательная среда.