С сегодняшнего дня между Сумгайытом и Баку запущен новый автобусный маршрут

С сегодняшнего дня введен в эксплуатацию маршрут №500, связывающий город Сумгайыт со столицей.

Автобусы нового маршрута начинают свой путь от улицы Зульфу Гаджиева в Сумгайыте, где располагается парк Гейдара Алиева.

Далее транспорт следует по улице Наримана Нариманова и проспекту Сюльх, проезжает через поселок Джейранбатан и прибывает в Баку. Конечной точкой маршрута определена улица Сейида Джафара Пишевари в столице.

Автобусы будут курсировать с 05:45 до 23:00, интервал движения составляет 7-8 минут. Оплата проезда осуществляется безналичным способом, а стоимость одной поездки составляет 0,80 маната.