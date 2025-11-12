Как долго сохранится туманная погода?

В настоящее время на территории страны наблюдается туманная погода.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, передаёт 1news.az.

Отмечается, что туман образовался из-за высокой температуры в дневные часы, а также из-за охлаждения поверхности в приземном слое и понижения температуры воздуха в ночные часы.

Туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нафталане, Шамкире, Гяндже, Балакене, Гусаре, Шамахе, Гобустане, Барде, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Джафархане, Евлахе, Тертере, Мингячевире, Билясуваре и Агдаме.

Дальность видимости ограничена 50-200 метрами. Ожидается, что туманная погода на территории страны будет периодически сохраняться до 15 ноября.