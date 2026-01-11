Трамп репостнул изображение, на котором он курит кубинскую сигару - ФОТО

Президент США Дональд Трамп в Truth Social репостнул сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он курит кубинскую сигару.

"Это определенно произойдет", - гласит подпись пользователя к изображению, которое репостнул американский лидер.

Отмечается, что при этом в жизни Трамп не курит.

Ранее Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены.

Источник: ТАСС