Первый день рабочей недели начинается с пробок - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".