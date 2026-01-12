 Первый день рабочей недели начинается с пробок - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
Первый день рабочей недели начинается с пробок - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:22 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

