Известный телекомментатор: У Азербайджана – лучший гимн среди стран «Формулы-1» - ВИДЕО

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне уважаемый эксперт Sky Sports и телекомментатор Карун Чандхок (@skysportsf1) опубликовал в соцсетях видеопост, в котором упоминается и Азербайджан.

Как передает 1news.az, Чандхоку попросили создать идеальное Гран-при «Формулы-1» из стран, в которых проходят гонки.

К примеру, в Майами, по его версии, лучшая погода, в Бельгии – лучший трек, в Бахрейне – лучшая рабочая зона, Абу-Даби – лучшие фанаты, Катаре – лчшая кухня.

Когда был назван Азербайджан – «страна огней», телекомментатор без колебаний ответил – «лучший гимн», и даже спел припев Государственного гимна Азербайджана.

«Мой сын учится в начальной школе, и он сказал своей учительнице, что его самый любимый гимн – это гимн Азербайджана», - добавил Чандхоку.

Отметим, что пост набрал многотысячные просмотры в соцетях, а многочисленные комментаторы одобрили выбор бывшего автогонщика.

Отметим, что Чандхоку является одним из двух индийских пилотов, когда-либо участвовавших в гонках Формулы-1.

Чандхок участвовал в 11 Гран-при Формулы-1 в сезонах 2010 и 2011 годов, выступая за команды Hispania Racing и Team Lotus.