Гара Гараев будет работать в молодежной сборной Азербайджана по футболу

First News Media22:15 - 11 / 01 / 2026
В тренерском штабе молодежной сборной Азербайджана по футболу (до 21 года) произведены кадровые изменения.

Как сообщает 1news.az, согласно принятому решению, Рашад Гусейнов назначен тренером команды U-21, а Гара Гараев будет работать в должности аналитика.

В руководстве АФФА выразили надежду, что новые назначения внесут вклад в развитие молодежной сборной, позволят более эффективно организовать подготовительный процесс и обеспечить более системную подготовку команды к международным матчам.

Отмечается, что Рашад Гусейнов занимается тренерской деятельностью с 25 лет, и в разные годы работал в клубах «Реван», «Зиря», «Сабах» и «Нефтчи». 36-летний специалист также исполнял обязанности помощника главного тренера основной команды «Сабаха».

Известный представитель азербайджанского футбола Гара Гараев большую часть своей профессиональной карьеры провел в составе «Карабаха». 33-летний экс-полузащитник национальной сборной Азербайджана в дальнейшем выступал за «Нефтчи» и «Араз-Нахчыван».

