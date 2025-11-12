Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в изоляторе СНБ в 2018 г.

Премьер-министр Армении рассказал, что предложил тогдашний замглавы кабмина Карен Карапетян во время их разговора в СИЗО в 2018 г.

По его словам, вице-премьер Карен Карапетян сказал, что говорит от имени Сержа Саргсяна.

"Он не прямо, подтекстами (если он опровергнет, я пойму, потому что предложение было не прямым) предложил освободить меня, после чего революционный процесс должен остановиться. И Карапетян, каким-то образом, как принимаемый всеми сторонами человек должен возглавить страну. Я сказал – нет, это исключено, Серж Саргсян должен уйти", - сказал Пашинян.

После этого Карапетян, переговорил с Саргсяном и, по словам Пашиняна, вернулся к нему. Он сообщил, что президент согласен, однако предлагает сделать это после саммита Франкофонии.

На это Пашинян также не согласился, он отверг и предложение уйти в июне, потребовав ухода в тот же или на следующий день. В конце концов Карапетян сообщил, что Саргсян согласен.

Что касается предложения поста вице-премьера, о чем говорил в недавнем интервью экс-президент Серж Саргсян, то Пашинян утверждает, что ни с кем подобного разговора не было. По его словам, он и не позволил бы, чтобы в беседе с ним поднималась эта тема.

Напомним, в ходе "бархатной революции" в апреле 2018 г. Пашинян был задержан и доставлен в СИЗО. На переговоры с ним отправился тогдашний вице-премьер Карен Карапетян.

