На Ариану Гранде напали на премьере фильма в Сингапуре - ВИДЕО
На премьере фильма «Чародейка», прошедшей 13 ноября 2025 года в Сингапуре, произошёл инцидент с участием певицы Арианы Гранде.
Как сообщает People, во время выхода артистки на красную дорожку вместе с Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом к ней неожиданно подбежал мужчина в белой рубашке и шортах. Он схватил певицу за плечи, пытаясь прижать к себе, а Гранде попыталась отстраниться.
На защиту артистки мгновенно встала Синтия Эриво, оттолкнув злоумышленника и закрыв Ариану собой. Через несколько секунд к месту происшествия подошла охрана, которая вывела нарушителя с дорожки.
По данным источника, Ариана Гранде была заметно напугана — она тяжело дышала, пока Эриво и Йео пытались её успокоить.
Позже пользователи интернета установили личность мужчины: им оказался Джонсон Вэнь, известный онлайн под псевдонимом Pyjama Man. Он уже не раз появлялся на публичных мероприятиях без приглашения. В своём Instagram Вэнь подтвердил своё участие в инциденте и поблагодарил певицу за «возможность оказаться рядом с ней на красной дорожке».
