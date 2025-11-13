 С 2026 года в Азербайджане снизится налог на доходы от сдачи жилья в аренду | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

С 2026 года в Азербайджане снизится налог на доходы от сдачи жилья в аренду

Феликс Вишневецкий10:14 - Сегодня
С 2026 года в Азербайджане снизится налог на доходы от сдачи жилья в аренду

Одно из изменений, предусмотренных в Налоговом кодексе с 2026 года, касается снижения налоговой ставки с доходов физических лиц, получаемых от сдачи жилья в аренду.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно предлагаемым поправкам, с 2026 года граждане, официально сдающие свои дома или квартиры по договору аренды, будут платить не 14%, а 10% налога. Снижение налога на доход от аренды можно считать положительным шагом. Однако для более широкого распространения практики официального оформления арендных договоров необходимо дальнейшее снижение налоговых ставок».

По словам В.Байрамова, наблюдения показывают, что поступления в бюджет от этого источника остаются невысокими, и одной из основных причин этого как раз является высокая налоговая ставка: «В этом контексте дальнейшее снижение налога на аренду может способствовать прозрачности этой сферы и увеличению поступлений в бюджет. Для сравнения: в Москве физические лица платят всего 4% налога с доходов, полученных от аренды недвижимости, а для юридических лиц ставка составляет 6%. Если в городе с населением 14 миллионов человек налоговая ставка равна 4%, то 10% в Баку можно считать довольно высокой. В соседней Грузии налог на доход от аренды составляет 5%. В Австрии, если ежемесячный доход от аренды не превышает 1500 евро, применяется ставка 5,76%».

Депутат подчеркивает, что снижение налоговой ставки на доходы от аренды, безусловно, можно приветствовать, однако целесообразным было бы установить её на более низком уровне: «В этом контексте одним из предложений, которые я представил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, было снижение ставки налога на аренду с 14% до 5%. Подобное изменение не оказало бы негативного влияния на фискальные поступления - напротив, оно способствовало бы дальнейшей легализации этого источника доходов и, как следствие, увеличению поступлений в государственный бюджет».

Поделиться:
272

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ...

Общество

В Баку закрыт выход одной из станций метро - ПРИЧИНА

Общество

В Баку прошли саммиты McDonald’s по финансам, стратегии, аналитике, операциям и ...

Общество

Дорожная полиция о том, как рискованные манёвры ведут к авариям с тяжелыми ...

Общество

Телекоммуникационный сектор Азербайджана подвергается фишинговой атаке

В Баку закрыт выход одной из станций метро - ПРИЧИНА

В Баку прошли саммиты McDonald’s по финансам, стратегии, аналитике, операциям и управлению персоналом - ФОТО

Дорожная полиция о том, как рискованные манёвры ведут к авариям с тяжелыми последствиями

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Столичный вор воспользовался состоянием хозяйки Jeep и похитил крупную сумму

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

Министр Теймур Мусаев понес тяжелую утрату

В Белом городе открылся ресторан азербайджанской и мировой кухни The Woo - ВИДЕО

Последние новости

Телекоммуникационный сектор Азербайджана подвергается фишинговой атаке

Сегодня, 11:17

Расследование крушения С-130 ВВС Турции сосредоточено на версии технеисправности

Сегодня, 11:13

Кино на неделю: Турецкая драма со звездой сериала «Слово пацана» в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Ильхам Алиев принял делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней США - ФОТО

Сегодня, 11:03

В Баку закрыт выход одной из станций метро - ПРИЧИНА

Сегодня, 10:53

Адель дебютирует в новом фильме Тома Форда

Сегодня, 10:40

В Баку прошли саммиты McDonald’s по финансам, стратегии, аналитике, операциям и управлению персоналом - ФОТО

Сегодня, 10:32

Дорожная полиция о том, как рискованные манёвры ведут к авариям с тяжелыми последствиями

Сегодня, 10:25

В Армении задержали оппозиционных блогеров, выпустивших интервью с Сержем Саргсяном

Сегодня, 10:18

С 2026 года в Азербайджане снизится налог на доходы от сдачи жилья в аренду

Сегодня, 10:14

Михаила Саакашвили вернули из больницы в тюрьму

Сегодня, 10:05

В Агстафе опрокинулась машина, есть пострадавшие

Сегодня, 09:52

Итальянская газета отказалась публиковать эксклюзивное интервью с Лавровым

Сегодня, 09:45

Рубио завил, что США «особо не на что накладывать санкции» против России

Сегодня, 09:10

В Южной Корее при наезде грузовика на рынке пострадали 20 человек

Сегодня, 09:02

В Турции произошла серия землетрясений

Сегодня, 08:55

Отборочный этап ЧМ-2026: Азербайджан против Исландии

Сегодня, 08:40

Трамп подписал закон, прекративший шатдаун в США

Сегодня, 08:32

Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

Сегодня, 08:25

Ирина Зарецка: Очень рада в третий раз выиграть Исламиаду

Сегодня, 00:00
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52