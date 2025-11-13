С 2026 года в Азербайджане снизится налог на доходы от сдачи жилья в аренду

Одно из изменений, предусмотренных в Налоговом кодексе с 2026 года, касается снижения налоговой ставки с доходов физических лиц, получаемых от сдачи жилья в аренду.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно предлагаемым поправкам, с 2026 года граждане, официально сдающие свои дома или квартиры по договору аренды, будут платить не 14%, а 10% налога. Снижение налога на доход от аренды можно считать положительным шагом. Однако для более широкого распространения практики официального оформления арендных договоров необходимо дальнейшее снижение налоговых ставок».

По словам В.Байрамова, наблюдения показывают, что поступления в бюджет от этого источника остаются невысокими, и одной из основных причин этого как раз является высокая налоговая ставка: «В этом контексте дальнейшее снижение налога на аренду может способствовать прозрачности этой сферы и увеличению поступлений в бюджет. Для сравнения: в Москве физические лица платят всего 4% налога с доходов, полученных от аренды недвижимости, а для юридических лиц ставка составляет 6%. Если в городе с населением 14 миллионов человек налоговая ставка равна 4%, то 10% в Баку можно считать довольно высокой. В соседней Грузии налог на доход от аренды составляет 5%. В Австрии, если ежемесячный доход от аренды не превышает 1500 евро, применяется ставка 5,76%».

Депутат подчеркивает, что снижение налоговой ставки на доходы от аренды, безусловно, можно приветствовать, однако целесообразным было бы установить её на более низком уровне: «В этом контексте одним из предложений, которые я представил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, было снижение ставки налога на аренду с 14% до 5%. Подобное изменение не оказало бы негативного влияния на фискальные поступления - напротив, оно способствовало бы дальнейшей легализации этого источника доходов и, как следствие, увеличению поступлений в государственный бюджет».