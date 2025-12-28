В Лачине для уборки снега на дорогах задействована специальная техника

В Лачине выпал первый снег. В целях обеспечения безопасного движения на дорогах соответствующие службы работают в усиленном режиме.

Как сообщили региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в Службе восстановления, строительства и управления Лачинского района, в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему сезону заблаговременно была приведена в готовность современная техника, создан достаточный запас песчано-гравийных материалов.

С ночных часов для своевременной очистки дорог от снега задействована специальная техника Службы — снегоуборочные машины и автомобили для посыпки дорог песчано-гравийной смесью. В настоящее время принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности движения на внутригородских и пригородных дорогах.

АО «Лачин Абадлыг Хидмети» также осуществляет соответствующие мероприятия по очистке от снега улиц и общественных мест.