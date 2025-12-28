Турция стала пионером в мировой авиации, реализовав автономный полет БПЛА

Два турецких беспилотных истребителя Bayraktar KIZILELMA успешно совершили испытательный полет.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе испытаний в Чорлу истребители выполнили автономный полет в плотном строю в сопровождении прототипов PT3 и PT5.

Таким образом, впервые в истории мировой авиации ударные БПЛА истребительного класса самостоятельно координировали маневры в ближнем строевом режиме без участия пилота.