Минобороны Израиля передало армии первую установку Iron Beam

First News Media21:30 - Сегодня
Минобороны Израиля передало армии первую установку Iron Beam

Министерство обороны еврейского государства передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) первую установку передовой системы ПВО Iron Beam ("Железный луч"), основанную на использовании лазерных технологий.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство обороны Израиля передало ЦАХАЛ первую боевую лазерную установку высокой мощности Iron Beam. Система, доказавшая свою эффективность в отношении различных угроз в ходе обширной серии испытаний, во время которой она успешно перехватывала ракеты, минометные снаряды и беспилотные летательные аппараты, будет интегрирована в ВВС Израиля и включена в многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля в качестве дополнения к системам "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец" ("Стрела")", - говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что Iron Beam представляет собой "глобальный технологический и инженерный прорыв" и является "мощным источником лазерного излучения с уникальной электрооптической системой наведения", что позволяет "перехватывать широкий спектр целей на существенной дальности с максимальной точностью и превосходной эффективностью при ничтожно малых затратах".

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что "поставка первой системы Iron Beam ВВС Израиля, а также нахождение в производстве многочисленных дополнительных установок знаменует собой завершение начального этапа и переход от разработки к серийному производству". "Это лишь начало технологической революции, и, продолжая производство, мы (Израиль - прим. ТАСС) продвигаем разработку систем противовоздушной обороны следующего поколения для наземного и воздушного применения", - добавил он. Высказывания Барама распространила пресс-служба МО Израиля.

Система Iron Beam изначально предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Впервые планы по модернизации системы противоракетной обороны Израиля озвучил в 2022 году занимавший в тот момент пост премьер-министра страны Нафтали Беннет. Тогда он предложил создать оборонительную "лазерную стену", которая смогла бы заменить большое количество ракет-перехватчиков и стать более дешевой альтернативой традиционным системам ПВО.

Источник: ТАСС

