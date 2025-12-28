 CNN: Трамп хочет утвердить гарантии безопасности для Украины в Конгрессе | 1news.az | Новости
CNN: Трамп хочет утвердить гарантии безопасности для Украины в Конгрессе

First News Media22:12 - Сегодня
Продолжаются переговоры о гарантиях безопасности для Украины.

Президент США Дональд Трамп планирует утвердить соответствующие нормы в Конгрессе, сообщает CNN.

Американский лидер намерен по итогам переговоров с Владимиром Зеленским получить одобрение парламента.

"Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности, поддерживаемые США, сказал чиновник, назвав пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине", - говорится в сообщении.

Источник: Gazeta.ua

