CNN: Трамп хочет утвердить гарантии безопасности для Украины в Конгрессе
Продолжаются переговоры о гарантиях безопасности для Украины.
Президент США Дональд Трамп планирует утвердить соответствующие нормы в Конгрессе, сообщает CNN.
Американский лидер намерен по итогам переговоров с Владимиром Зеленским получить одобрение парламента.
"Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности, поддерживаемые США, сказал чиновник, назвав пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине", - говорится в сообщении.
Источник: Gazeta.ua
