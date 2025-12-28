Трамп: ООН недостаточно содействует урегулированию конфликтов

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что ООН прилагает недостаточно усилий к урегулированию конфликтов, в том числе в Украине.

Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил подписание Таиландом и Камбоджей соглашения об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта, заявив, что "США, как всегда, гордятся своим содействием".

"С учетом всех восьми урегулированных и остановленных мной в последние 11 месяцев войн и конфликтов, возможно, США стали настоящей ООН, которая крайне мало помогала или содействовала во всех этих случаях, включая катастрофу, разворачивающуюся между Россией и Украиной. ООН должна начать действовать активно и включиться в дело всеобщего мира", - написал американский лидер.

Источник: ТАСС